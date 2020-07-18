В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля.

Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

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