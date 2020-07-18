Происшествия
ИзвестияВозбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве
В Москве возбудили первое уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции, которая прошла в столице вечером 15 июля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля.
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Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Общество
Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне
Инфо24 вчера в 14:44
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
Общество
В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса
По данным оперштаба Саратовской области на девять утра, субботы, 18 июля, за сутки в регионе еще у 96 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:01
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
Футбол
Лэмпард — о VAR: «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением по поводу судейства в матчах «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 02:58
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Единоборства
Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172
На арене Flash Forum в Абу-Даби состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 172, главным событием которого станет бой за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе между Дейвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидезом.
FightTime.ru вчера в 11:58
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Космос
«Роскосмос» создаст конкурента Starlink и OneWeb
Проект, который создаётся как конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, окончательно должен быть утверждён в августе 2020 года.
Популярная механика 06:24
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Лысая Наталья Подольская напугала поклонников
Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
Культуромания 03:54
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Происшествия
В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом
Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
Общество
Гражданин Грузии искал в Южной Осетии летучих мышей для центра Лугара
Задержанного в Южной Осетии за незаконное пересечение границы гражданина Грузии интересовали колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района РЮО.
Евразия Daily 16 июля в 11:51
Футбол
Вылетавший с «Лидсом» из АПЛ Милнер поздравил клуб с возвращением
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поздравил свой бывший клуб "Лидс" с возвращением в Английскую премьер-лигу.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Здоровье
В Бердянске вспышка COVID-19: заболели восемь сотрудников «скорой»
Первым COVID-19 подхватил один из коллег, после чего заболели остальные.
Украина.ру 06:52
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news вчера в 02:36
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53