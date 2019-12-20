Происшествия
РБКВ Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Иркутской области. В ноябре из-за обвала грунта погиб рабочий в Башкирии. Во время проведения земляных работ и спаивания трубопровода на глубине двух метров обвалилась стенка траншеи.
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Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
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Происшествия
Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик
Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
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Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете
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