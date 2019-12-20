Происшествия

РБКРБКВ Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Иркутской области. В ноябре из-за обвала грунта погиб рабочий в Башкирии. Во время проведения земляных работ и спаивания трубопровода на глубине двух метров обвалилась стенка траншеи.
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СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих при обвале в Тулуне

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Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

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В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

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СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Тулуне

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Двое пострадавших при обвале грунта при ремонте детдома в Тулуне находятся в больнице

ТАССвчера в 21:39

По факту гибели трех рабочих в Тулуне возбуждено уголовное дело

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