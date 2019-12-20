Происшествия
Lenta.ruВозбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения.
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Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Общество
Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год
Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
Футбол
Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала
Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
Политика
В Чечне прокомментировали слова Путина о героизме Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о том, что Рамзан Кадыров часто подвергает себя смертельной опасности.
Авто
Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете
Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Общество
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Музыка
Подопечная Шнурова разозлила зрителей исполнением песни «Сплина»
Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой
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Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Политика
Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях
Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Хоккей
Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Общество