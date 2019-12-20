Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВозбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения.
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СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих при обвале в Тулуне

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По факту гибели трех рабочих в Тулуне возбуждено уголовное дело

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СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Тулуне

ИрСитивчера в 21:58

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

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В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новостивчера в 23:44

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ТАССвчера в 21:39

Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Интерфакс вчера в 23:48
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Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

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Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

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Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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RT на русском вчера в 11:45
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Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

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Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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РИА Новости вчера в 18:02
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