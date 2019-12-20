Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения.

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Политика Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".

Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Здоровье Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.

Общество Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.

Футбол Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.

Политика В Чечне прокомментировали слова Путина о героизме Кадырова В Чеченской Республике прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о том, что Рамзан Кадыров часто подвергает себя смертельной опасности.

Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Общество Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.

Технологии Apple создала секретную команду для разработки спутников Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Общество В Волгограде открыли памятник Сталину Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.

Общество Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.