За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).

с чего всё началось

В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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