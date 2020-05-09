Политика
RT на русскомВ Москве состоялся воздушный парад Победы
В Москве прошёл воздушный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Происшествия
«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост
Как сообщают местные СМИ, поводом для преследования послужил сделанный женщиной в соцсети "ВКонтакте" репост записи паблика анархистского движения "Народная самооборона", посвященного Михаилу Жлобицкому - 17-летнему анархисту, который совершил в 2018 году подрыв на входе в здание архангельского управления ФСБ.
Московский Комсомолец 11:09
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Политика
Президент Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата
Владимир Путин пообещал, что юбилейную дату все же достойно отметят, проведут парады и шествия «Бессмертного полка».
Город55.ру 03:17
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Футбол
Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.
Vprognoze.ru 05:55
Космос
Рогозин раскритиковал ученых МГУ за план добычи золота на Луне
Руководитель ведомства раскритиковал высказывание специалиста Государственного астрономического института Штернберга Владислава Шевченко, рассказавшего о миллионах тонн золота на спутнике.
Дни24 вчера в 02:11
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk.
Daily-Motor.Ru 10:12
Экономика
Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы
Как кризис меняет рынок инвестиций в стартапы Пандемия и вызванный ею кризис замедлят рост российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать людей через год
Территория новостей вчера в 00:39
Игры
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X
Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 вчера в 10:50
Политика
Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве
Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 06:04
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Происшествия
На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы
В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
Политика
Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает "Укринформ".
Газета.Ru 11:15
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47