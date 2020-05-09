Политика

Газета.RuГазета.RuВоздушный парад прошел в Москве

В Москве прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция мероприятия велась в эфире "Первого канала".
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75 самолетов и вертолетов за пять минут. Какая авиация пролетела над Москвой 9 Мая

ТАСС06 мая в 11:00

Над Москвой прошёл авиапарад в честь 75-летия Победы

News.ru03:47

В Москве прошел авиационный парад в честь 75-летней годовщины Победы

Новая газета03:36

Воздушный парад прошел в Москве

Газета.Ru03:32

Авиапарад прошел над Красной площадью, ФАН публикует фото

ФАН04:06

В Москве завершился воздушный парад Победы

РИА Новости03:42

В Москве прошел воздушный парад Победы

РБК05:03
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Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
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Общество

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Политика

Путин в Кремле провел смотр Президентского полка

Президент Владимир Путин 9 мая на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка.
Московский Комсомолец 06:46
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
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Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Гаджеты

В Европе представили смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google

Актуальные Новости 02:44
Общество

Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Происшествия

Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Общество

Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом

На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
Kursk.com 07:29
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Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
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Общество

Росстат оценил потери РСФСР в Великой Отечественной войне

Если бы не было Великой Отечественной войны, прирост населения РСФСР к 1946 году составил бы 6,4 млн человек.
URA.Ru 01:55
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Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru 07 мая в 03:58
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
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Футбол

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru 07:40
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Политика

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
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Общество

Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая

Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
ТАСС 07:49
Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
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