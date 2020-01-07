Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.

Возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака

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