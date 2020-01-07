Армия и оружие
Политика СегодняВозглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака
Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.
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Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
Армия и оружие
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и долгое время уговаривал американского президента Дональда Трампа осуществить одобрить такую операцию.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Футбол
Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Теннис
Хачанов победил в стартовом матче сборных России и Норвегии на ATP Cup
Карен Хачанов принес первое очко сборной России в противостоянии с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI
Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Авто
Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд
Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Кино
Съемки «Тора: Любовь и гром» начнутся в августе
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Религия
Почти половина неверующих россиян отпразднует православное Рождество
Всего, по данным ВЦИОМ, православное Рождество отпразднуют три четверти россиян.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Политика
МИД Украины отреагировал на планы Меркель совершить визит в Москву
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы федерального канцлера Германии Ангелы Меркель совершить рабочий визит в Москву.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Наука
В 2022 году планируется запустить судно «Пионер-М» в море без экипажа
Ранее ГЛАС сообщал, что названо количество смерчей, возникающих в России ежегодно.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Общество
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.