Армия и оружие
Политика СегодняВозглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака
Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.
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Иракские СМИ опубликовали запрос морпехов США на обеспечение вывода войск из страны
Политическая Экспертиза16:44
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Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
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Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме
В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.
Космос
В NASA представили планы на 2020 год
Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
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Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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На сколько подорожает бензин в 2020 году
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
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Армия и оружие
США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке
По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
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Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
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Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
Экономика
Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что впервые с 2008 года минимальная заработная плата на Украине незначительно опередила аналогичные показатели России и Белоруссии.
Общество
В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.
Авто
Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета
Airbus ACH130 в новом варианте представляет собой роскошный частный воздушный транспорт.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Наука
Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении
Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
Кино
Рецензия на сериал «Ведьмак»: За Netflix платите чеканной монетой
Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Политика
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
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