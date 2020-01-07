Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняВозглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Ирака

Reuters в свою очередь сообщает, что возглавляемая США международная коалиция объявила о выводе войск с иракских территорий.
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Морская пехота США готовится к «безопасному выходу» из Ирака

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Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты

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Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета

Airbus ACH130 в новом варианте представляет собой роскошный частный воздушный транспорт.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
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Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
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Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
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Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
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