Армия и оружие
ИзвестияСША отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press. 6 января Reuters сообщило, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, готова передислоцировать военный контингент из Ирака, как того требует Багдад.
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Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Авто
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Кино
Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»
Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Здоровье
Топ-5 нововведений для пациентов в системе обязательного медицинского страхования
В 2019 году был расширен и список видов услуг высокотехнологичной медицинской помощи за счет обязательного медицинского страхования.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Политика
В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке
Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Гаджеты
Samsung разработала виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung разработала приложение для смартфонов и планшетов, позволяющих использовать любую поверхность в качестве виртуальной клавиатуры.