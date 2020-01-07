Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press. 6 января Reuters сообщило, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, готова передислоцировать военный контингент из Ирака, как того требует Багдад.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Интерфакс17:00

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

РИА Новости16:45

США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака

Lenta.ru16:47

США отказались выводить войска из Ирака

Известия16:46

Reuters: глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

ТАСС17:01

Глава Пентагона не подтвердил планы по выводу войск из Ирака

Коммерсантъ16:23

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Эхо Москвы15:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Политика

Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Life.ru 16:18
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Авто

Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Интерфакс 05:01
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Политика

Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Профиль 05:17
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru 15:00
Энергетика

Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Вести.Ru вчера в 09:30
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Кино

Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»

Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».
RT на русском 04:41
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 08:41
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости вчера в 19:01
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Здоровье

Топ-5 нововведений для пациентов в системе обязательного медицинского страхования

В 2019 году был расширен и список видов услуг высокотехнологичной медицинской помощи за счет обязательного медицинского страхования.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 23:04
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 03:23
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Политика

Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете

6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Известия 14:52
Политика

В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке

Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
ТАСС 14:56
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Кино

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов.
Собака.ru 09:17
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 11:35
Гаджеты

Samsung разработала виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung разработала приложение для смартфонов и планшетов, позволяющих использовать любую поверхность в качестве виртуальной клавиатуры.
N+1 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное