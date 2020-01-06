с чего всё началось

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

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