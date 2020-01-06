Армия и оружие
Взгляд.руВозглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель», передаёт Reuters.News.ruвчера в 15:29
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ сообщили об уходе возглавляемой США коалиции из Ирака, Пентагон эти планы отрицает
Коммерсантъвчера в 15:17
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Смолов заинтересовал «Эспаньол»
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Политика
Оппозиция Венесуэлы вновь назначила Гуайдо главой парламента
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Спорт
Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ
Здоровье
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество
Эндокринолог рассказал, что можно съесть диабетикам в Рождество и оливье, и кутью, и сырные закуски.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Общество
Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 9 января, после январских праздников, в Москве будет неласковой.
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.
Авто
Новый арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске
Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
Политика
Дочь убитого Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
Гаджеты
CES 2020: ASUS обновила всю серию лёгких ноутбуков VivoBook
Армия и оружие
Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку
Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.