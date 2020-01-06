Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руВозглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель», передаёт
 Reuters.
News.ruвчера в 15:29

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Reuters: возглавляемая США коалиция объявила, что выведет войска из Ирака

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Коммерсантъвчера в 15:17

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Комсомольская правдавчера в 15:44
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США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

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Газета.Ru вчера в 11:27
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
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Общество

Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве

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Новый арктический вездеход «Русак», созданный учеными Нижегородского технического института для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере, прошел испытания в Архангельске.
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Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Ридус 05 января в 06:33
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

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РИА Новости вчера в 14:39
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CES 2020: ASUS обновила всю серию лёгких ноутбуков VivoBook

3DNews вчера в 17:55
Армия и оружие

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
News.ru вчера в 12:16
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