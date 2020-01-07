Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press. 6 января Reuters сообщило, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, готова передислоцировать военный контингент из Ирака, как того требует Багдад.
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Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Интерфакс17:00

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Эхо Москвы15:59

США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака

Lenta.ru16:47

США отказались выводить войска из Ирака

Известия16:46

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было «ошибкой»

РИА Новости16:45

Глава Пентагона не подтвердил планы по выводу войск из Ирака

Коммерсантъ16:23

Reuters: глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

ТАСС17:01
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Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие

Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
ТК Звезда 06:20
Авто

Tesla снижает цены на автомобили китайской сборки

Ведущий производитель электрических автомобилей Tesla назвал цены на свои машины китайской сборки.
CarsWeek.ru 04 января в 23:02
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Футбол

Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Спорт-Экспресс 14:28
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Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Происшествия

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

Российская газета 07:28
Финансы

Рубль показал снижение к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:51
Авто

Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Новые автомобили вчера в 23:54
Происшествия

В Башкирии в ДТП пострадали 7 человек

По предварительной информации регионального МЧС, в аварии пострадало 7 человек.
Bash.News 12:04
Хоккей

Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм

Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.
РИА Новости 12:23
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Экономика

Число бедных граждан в России растет

Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Оka.fm 08:00
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Футбол

Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»

Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Спорт-Экспресс 01:42
Армия и оружие

НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости 12:52
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Футбол

«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Чемпионат 16:49
Космос

Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Портал Поиск вчера в 07:36
Здоровье

Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Российская газета 06:31
Футбол

СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
RT на русском 15:43
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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