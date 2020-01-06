с чего всё началось

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

Происшествия В Приморье двух подростков расстреляли школьники В посёлке Заводской в Приморском крае сотрудники Следкома нашли злоумышленников, которые днём 4 января расстреляли двух подростков на улице.

Хоккей Клуб НХЛ «Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Общество Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

Кино Почему утонул «Одесский пароход» Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.