Армия и оружие
Взгляд.руВозглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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с чего всё началось
Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель», передаёт Reuters.News.ru15:29
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Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
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Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Происшествия
В Приморье двух подростков расстреляли школьники
В посёлке Заводской в Приморском крае сотрудники Следкома нашли злоумышленников, которые днём 4 января расстреляли двух подростков на улице.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Общество
Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения.
Хоккей
Клуб НХЛ «Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.