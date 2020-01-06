Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руВозглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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Штаб коалиции иракских военных опубликовал сообщение, в котором говорится, что силы коалиции будут передислоцированы «в течение ближайших недель», передаёт
 Reuters.
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