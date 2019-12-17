Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВозле Верховной рады начались столкновения с полицией

Возле здания Верховной рады в Киеве прошли столкновения радикалов с полицией. Поводом стало рассмотрение законопроекта о создании рынка земли. Силовики пытаются прижать оппозицию к стене.
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В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

RT на русском05:30

Количество протестующих у здания Верховной рады увеличилось до 3 тысяч

Московский Комсомолец06:20

Газ и биты: Журналист о том, как бьют силовиков в ходе столкновений в Киеве

REGNUM07:35

Число пострадавших у рады силовиков возросло до 17 человек

Известия10:30

В Киеве на митинге против закона о рынке земли произошли столкновения с полицией

Новая газета11:08

В Киеве проходят столкновения митингующих с полицией

Радио Sputnik06:36
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Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
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Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 13:17
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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
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Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Нелли Уварова побрила голову: Корчевников не сразу узнал актрису

Как сообщал ранее Российский Диалог, популярная актриса Нелли Уварова отреагировала на слухи о том, что она якобы обрила голову, чтобы поддержать тяжелобольную Анастасию Заворотнюк.
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Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Авто

Назван любимый цвет автомобилей россиян

Самым любимым цветом автомобилей у россиян оказался белый.
Lenta.ru 13:13
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Time: «Нафтогаз» подал в суд на Украину

Обречен на банкротство: какую ловушку "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" В иске говорится, что властями Украины был нарушен закон при предоставлении разрешения американской компании Ukrainian Energy, когда на разработку Варвинского также претендовала дочерняя структура "Нафтогаза".
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Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
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Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 09:50
Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Газета.Ru 12:34
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В России могут полностью отменить пенсии — эксперт

По словам эксперта, в России за последние 11 лет наблюдается рекордная убыль населения.
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Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
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Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
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Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Экономика

Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
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В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
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В популярных и любимых россиянами конфетах нашли бактерии и плесень

Из-за бактерий и плесени популярные у россиян конфеты попали в анти-рейтинг и не рекомендованы для потребления.
Ugpressa.ru 08:37
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Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
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Большое употребление перца чили продлевает жизнь

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Политика

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 11:34
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 10:36
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