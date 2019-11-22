Происшествия
ИзвестияГрабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября. Ограбление было совершено на площади перед терминалом "Б".
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Мужчину, у которого грабители отобрали 30 миллионов возле Кольцово, выписали из больницы
Екатеринбург Онлайн01:51
Курьера обстреляли рядом с аэропортом Кольцово и похитили у него 30 миллионов рублей
Телеканал 360°вчера в 14:42
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Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Экономика
Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет
Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Общество
Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Происшествия
Турецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса».
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики
В Роспотребнадзоре считают, что пациентам нельзя требовать назначения антибиотиков и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
Здоровье
Ранние признаки рака мозга назвала Елена Малышева
В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала симптом по которому можно определить наличие злокачественной опухоли в головном мозге.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Авто
Kia Optima преобразилась в новом поколении
В новом поколении Kia Optima кардинально изменила свой дизайн.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Армия и оружие
Перспектива появления Т-90 и С-400 в Иране обеспокоила Пентагон
В новом докладе Пентагона перечислены образцы техники, которые будут интересны Ирану.
Кино
Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Наука
Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи
Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.