Происшествия

ИзвестияИзвестияГрабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября. Ограбление было совершено на площади перед терминалом "Б".
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Неизвестные украли 30 млн рублей у мужчины в районе аэропорта Екатеринбурга

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Мужчину, у которого грабители отобрали 30 миллионов возле Кольцово, выписали из больницы

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Кража ₽30 млн возле аэропорта Кольцово попала на камеры. Возбуждено уголовное дело

Znak.com02:24

Курьер вез «черный нал» в Бишкек: подробности ограбления в Кольцово, где добычей налетчиков стали 30 миллионов

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Курьера обстреляли рядом с аэропортом Кольцово и похитили у него 30 миллионов рублей

Телеканал 360°вчера в 14:42

У аэропорта Кольцово вооруженные грабители отняли у мужчины 30 млн рублей. Пострадавший в больнице

66.ruвчера в 13:03

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Вести.Ruвчера в 12:42
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Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Lenta.ru вчера в 23:49
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

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Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
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Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
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Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет

Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Naked Science 17 ноября в 19:02
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Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Турецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса».
Украина.ру 02:22
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv 20 ноября в 11:58
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

В Роспотребнадзоре считают, что пациентам нельзя требовать назначения антибиотиков и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.
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Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

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Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
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Ранние признаки рака мозга назвала Елена Малышева

В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала симптом по которому можно определить наличие злокачественной опухоли в головном мозге.
Privet-Rostov.ru 00:36
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Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

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Kia Optima преобразилась в новом поколении

В новом поколении Kia Optima кардинально изменила свой дизайн.
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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Спорт день за днем вчера в 12:59
Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru вчера в 11:02
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Перспектива появления Т-90 и С-400 в Иране обеспокоила Пентагон

В новом докладе Пентагона перечислены образцы техники, которые будут интересны Ирану.
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Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
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Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Наука

Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи

Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Научная Россия вчера в 09:08
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