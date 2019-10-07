Происшествия
ВедомостиВозле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Конфликт произошел около 15.00 (11.00 мск), предположительно на бытовой почве, уточнил он.
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с чего всё началось
Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.Тайга.инфо04:33
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Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене и призвал к их импичменту
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в государственной измене и призвал к её импичменту.
RT на русском 09:52
Происшествия
Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета
Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
ТАСС 11:23
Интернет
Стартап NuCypher привлек свыше $10 млн на развитие своего блокчейна
Венчурная фирма Polychain Capital, а также компании Bitmain, Bitfury, Arrington XRP Capital и другие вложили $10,67 млн в блокчейн-проект NuCypher.
РБК 10:16
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Авто
Названы самые популярные машины россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Век 05:40
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru 06:00
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Кино
Фильм про Джокера возглавил российский прокат в выходные
Американский фильм «Джокер» возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные примерно 664 миллиона рублей.
Вечерняя Москва 05:03
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ 04 октября в 12:51
Политика
В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти
Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
REGNUM 09:56
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Президент России Владимир Путин в свой день 67-летия принимает поздравления от зарубежных коллег, состоялось уже 10 разговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 09:43
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM вчера в 19:01
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
ТАСС 10:11
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Наука
Потепление в Антарктиде помогло точнее прогнозировать погоду
Новый гель поможет сделать лес огнеустойчивым Прогноз вызвал большой интерес метеорологов, поскольку он показывает, насколько далеко ученые продвинулись в понимании данных о стратосфере — второго по величине слоя атмосферы Земли — и ее влияния на погоду.
Хайтек 08:22
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Здоровье
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru 11:04
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Газета.Ru 11:28