Происшествия
РБКВозле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. «По предварительной информации, загорание происходит в складском строении по адресу: Комсомольская площадь 1а, строение 18», — сообщили в ведомстве.
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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе рядом с Ленинградским вокзалом
Агентство Москва10:23
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Игры
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Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Фигурное катание
Авербух оценил шансы Медведевой на этапе Гран-при в Москве
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что для того, чтобы составить конкуренцию Александре Трусовой на этапе Гран-при в Москве, Евгении Медведевой необходимо выступить максимально чисто.
Музыка
В Петербурге на Дворцовой площади солист Rammstein напал на космонавта
В Санкт-Петербурге Тилль Линдеманн побил космонавта. Видео драки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Госдума обнаружила факты иностранного вмешательства в 17 регионах
Раньше комиссия концентрировалась в основном на фактах вмешательства в недавние выборы в Мосгордуму.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Общество
Убийцам и насильникам запретят работать в такси
Министерство транспорта России разработало проект по поручению президента РФ Владимира Путина, согласно которому опасным преступникам запретят работать в такси и сфере грузоперевозок.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Армия и оружие
Тульские «Панцири» защитят российские вертолеты на севере Сирии
Тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" разместили в аэропорту Камышлы на севере Сирии — именно туда перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Гаджеты
Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном
Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном.
Армия и оружие
В США выразили восторг возможностям российского истребителя Су-57
Отмечается, что российский самолет по своим техническим и боевым характеристикам превосходит аналогичные истребители НАТО и США.
Гаджеты
Vivo S5 протестировали перед анонсом
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Общество
В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее
В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Политика
В Грузии прошла акция в поддержку избирательной реформы
Акцию протеста у здания парламента в Тбилиси устроили сторонники реформы избирательной системы в Грузии, передает 12 ноября «Первый канал грузинского телевидения».
Происшествия