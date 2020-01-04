Армия и оружие
РБКВ районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Несколько реактивных ракет взорвались в субботу вечером в Багдаде. По данным агентства Reuters, которое ссылается на данные местной полиции, одна из них попала в центральную часть иракской столицы и взорвалась в особо охраняемой «зеленой зоне», где расположено в том числе и посольство США.
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с чего всё началось
Телеканал «Аль-Арабия» сообщил о пяти пострадавших в результате минометного обстрела в районе Аль-Джадирия в центре Багдада, где находятся правительственные здания и диппредставительства.Аргументы и Факты04 января в 13:46
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«Зеленая зона» Багдада и иракская база с американцами подверглись ракетному обстрелу
ТАСС04 января в 12:27
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