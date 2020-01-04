Армия и оружие
Вести.RuВозле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты
В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.
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с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJРосбалт12:55
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Армия и оружие
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На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.