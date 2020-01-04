Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВозле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.
Читать в источнике
Комментировать254
с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad
 and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ
Росбалт12:55

Подробнее о событии

СМИ сообщили о пострадавших в результате ракетных обстрелов в Багдаде

RT на русском13:36

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК12:29

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс12:14

«Зеленая зона» Багдада и иракская база с американцами подверглись ракетному обстрелу

ТАСС12:27

СМИ: Багдад подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ12:08

В результате взрыва в Багдаде пострадали пять человек

Газета.Ru12:53

Около посольства США в Багдаде прогремели взрывы

РИА Новости13:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Российская газета 15:56
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Известия 11:44
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате более миллиарда рублей

Новые Известия 03:48
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Общество

Голландия официально перестала существовать, теперь только Нидерланды

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.
Мойка78 01 января в 21:44
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Общество

Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
РБК 16:01
Происшествия

Нападение в пригороде Парижа признано терактом

В субботу, 4 января, французская антитеррористическая прокуратура объявила, что занялась делом о нападении человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.
Вести.Ru 16:33
Здоровье

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК вчера в 06:19
Политика

Лукашенко назначил нового министра экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
РБК 14:03
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета вчера в 02:54
Политика

Трехдневный траур объявили в Ираке в связи с гибелью Сулеймани

Правительство Ирака объявило о трехдневном трауре в связи с гибелью на этой неделе командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и одного из командиров иракского шиитского ополчения, сообщают западные СМИ.
Интерфакс 14:54
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Кино

Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году

Национальная служба новостей вчера в 13:00
Армия и оружие

НАТО приостановила обучение силовиков в Ираке после убийства Сулеймани

НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.
РИА Новости 07:48
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Наука

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Lenta.ru 11:12
Армия и оружие

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по военному колледжу в Триполи. Об этом сообщает сайт Ean Libya.
Lenta.ru 17:11
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Игры

Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass

Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игромания.ру 06:18
Футбол

Тодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан»

Матч ТВ 10:46
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Футбол

«Бенфика» обыграла «Виторию» в чемпионате Португалии

"Бенфика" выиграла у "Витории" из Гимарайнша в выездном матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 17:54
Игры

В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed

На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
CyberSport.ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное