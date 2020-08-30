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Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Как передаёт РИА Новости, почти все протестующие разошлись.В источнике
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РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новости11:58
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфакс12:11
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАСС11:21
РБК

В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

РБК10:12
RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русском12:42
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъ11:38
Говорит Москва

В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Александра Лукашенко

Говорит Москва10:26
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусь10:48

Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUM10:06
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Live2428 августа в 02:21
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Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.
Взгляд.ру13:03