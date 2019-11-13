Происшествия

Газета.RuГазета.RuВозлюбленная историка Соколова была убита во сне

По последней информации, смерть девушки наступила во сне. До этого считалось, что обвиняемый в убийстве возлюбленный Анастасии историк Олег Соколов застрелил ее во время ссоры на почве ревности аспирантки к детям ученого от предыдущих браков.
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с чего всё началось

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.
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Версия: Доцент СПбГУ Соколов убил студентку-любовницу, когда она спала

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