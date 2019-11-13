Происшествия
Газета.RuВозлюбленная историка Соколова была убита во сне
По последней информации, смерть девушки наступила во сне. До этого считалось, что обвиняемый в убийстве возлюбленный Анастасии историк Олег Соколов застрелил ее во время ссоры на почве ревности аспирантки к детям ученого от предыдущих браков.
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с чего всё началось
До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.Фонтанка.Ру12:23
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Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
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Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
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В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
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Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
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