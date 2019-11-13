До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.

с чего всё началось

Пока детали на аффект не тянут. Как стало известно «Фонтанке», смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи 8 ноября. До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.

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