Происшествия

Фонтанка.РуФонтанка.РуВозлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Пока детали на аффект не тянут. Как стало известно «Фонтанке», смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи 8 ноября. До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.
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с чего всё началось

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков. Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать.
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