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Телеканал 360°Телеканал 360°Возможного убийцу Лизы Киселевой арестовали

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Возможного убийцу девочки из Саратова Лизы Киселевой поместили под арест на два месяца. Информация об этом появилась на сайте СК России по региону. «Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
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Суд арестовал убийцу Лизы Киселевой

Радио Комсомольская правда08:21

Возможного убийцу Лизы Киселевой арестовали

Телеканал 360°08:14
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