с чего всё началось

Источником нового вируса могут стать тропические леса в бассейне реки Амазонка, из-за глобальных нарушений в экосистеме, вызванных вмешательством человека. Бразильский ученый давно занимается изучением проблем человеческого воздействия на систему лесов Амазонии.

Экономика Тулякам увеличат субсидии на оплату услуг ЖКХ Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что на данный момент порядка 5,5 тыс. семей пользуются этой мерой поддержки в соответствии с установленным региональным стандартом максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 3

Кино Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис. 5

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме. 13

Здоровье Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских» Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ. 4

Авто Минивэн GAC GN8 появится в России в июне Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8. 7

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Авто Появились первые фото обновленного Ford Focus По предварительной информации, на рынке Китая рестайлинговая кросс-версия Ford Focus Active появится с бензиновым 1,5-литровым турбо-мотором, который выдаёт 174 л.с. и 243 Нм крутящего момента. 2

Гаджеты Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области. 17

Общество Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Авто BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.

Общество Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры скончался в четверг в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 3

Происшествия В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. 29

Общество Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 27

Энергетика Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.

Здоровье Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме. 215

Общество Минпромторг: продавцы могут не обслуживать покупателей без маски Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски. 240

Игры Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5 Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite. 93