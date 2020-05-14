с чего всё началось

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 266

Экономика ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. 249

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 2,3K

Наука В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев. 16

Общество Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области 14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. 10

Происшествия Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 1

Авто Новый Toyota Highlander летом появится в России Новый автомобиль построен на современной модульной платформе TNGA, что позволяет компании Toyota комбинировать различные варианты комплектующих и быстро разрабатывать новые вариации Toyota Highlander. 45

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 3

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 543

Футбол Уткин: «Думаю, Семин будет ждать и надеяться на неудачи Николича» Кто знает, может Сeмина позовут в «Локомотив» снова. Рано или поздно такая ситуация возникнет. Говорят, что Сeмин – русский Алекс Фергюсон.

Политика Трамп внес на рассмотрение кандидатуру посла США на Украине Президент США Дональд Трамп представил кандидата на должность нового американского посла на Украине.

Культура Борисов: закрытие программы «Пусть говорят» на карантин не планируется Телеведущий Дмитрий Борисов заявил, что информация о возможном закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за одного из гостей, инфицированного COVID-19, не соответствует действительности.

Энергетика Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.

Политика Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России. 6

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.

Общество В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов. 4

Фигурное катание Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.

Финансы Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. 4

Экономика Женщины обошли мужчин по росту благосостояния За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.