Энергетика
Lenta.ruВозможность повторения отрицательных цен на нефть оценили
Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным.
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Комментарии
Киберспорт
«Гвинт» неожиданно вышел в Steam
CD Projekt RED совершенно неожиданно выпустила свою коллекционную карточную игру «Гвинт» в Steam.
Игромания.ру 05:02
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей
Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые показала своего парня
Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Культура
Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса
Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
Астрахань FM 02:17
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Здоровье
СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает "Медиазона" со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, - "Списки памяти".
Газета.Ru 07:40
Политика
Сербия с 1 июня открывает границы с четырьмя странами
Сербия с 1 июня откроет свои границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:12
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Общество
В Красноярском крае падение метеорита попало на видео
Вчера, 18 мая, около 22:40 жители Красноярского края заметили в небе яркую зеленовато-белую вспышку.
ТВ-Енисей 03:55
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Культура
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Evo-rus.com вчера в 15:06
Политика
Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:48
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru вчера в 07:10
Общество
Стало известно будущее вступительных экзаменов в российские вузы
В ведомстве сообщили, что в 2020 году абитуриенты будут взаимодействовать с приемными комиссиями вузов онлайн — через сервис «Поступи в вуз онлайн».
Lenta.ru 07:43
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 17 мая в 09:50
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Здоровье
В России остановлена плановая вакцинация из-за коронавируса
В связи с эпидемией Минздрав РФ остановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря.
BFM.ru 04:14
Кино
Российские фильмы заработали за рубежом более $50 млн в 2019 году
За последний год кассовые сборы российских картин в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза и составили 52,4 миллиона долларов.
Культуромания вчера в 10:45
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14