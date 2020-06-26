Политика

Pravda.RuPravda.RuВозможность проголосовать дважды назвали провокацией

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Начало голосования по внесению поправок в Конституцию России ознаменовалось скандалом с возможностью дважды проголосовать. В ЦИК считают произошедшее провокацией, в лояльных властям массмедиа — вмешательством Вашингтона.
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Возможность проголосовать дважды назвали провокацией

Pravda.Ru11:00

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Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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