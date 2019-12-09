Политика
Газета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
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Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
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Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Начались испытания Су-57 с двигателем второго этапа
На сегодняшний день боевой самолет успел совершить ровно шестнадцать вылетов с двигателем нового этапа с кодовым наименованием «Изделие 30».
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Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
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В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
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Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
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Шоу-бизнес
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В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Общество
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Раскрыт первый смартфон Xiaomi с селфи-камерой под экраном
Уже давно известно, что Xiaomi и Oppo готовят к выходу инновационные смартфоны с подэкранными селфи-камерами.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Происшествия
В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа
Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Политика
Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
Здоровье
Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске
На главной площади Рубцовска в Алтайском крае прошел митинг против закрытия единственного в городе круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы.
Экономика
Российские компании готовятся к повышению зарплат
В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Политика
Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
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Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.