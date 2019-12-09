Политика
Газета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Политика
Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»
Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса
Политика
Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира
Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Происшествия
В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Происшествия
В Омской области нашли озеро из крови
В Калачинском районе Омской области местный житель нашел водоем, состоящий из крови животных, сообщает РИА «Новости».
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Политика
Переговоры «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа
Переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Общество
В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию
В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Экономика
Россия обошла США и догоняет Европу
Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Здоровье
Даже проглоченная игла не так опасна: Дырку в кишечнике малыша «прожигает» модная игрушка – врач
Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков в беседе с www.e1.ru напомнил об опасных магнитных шариках - игрушке красивой, но для ребёнка смертельно опасной в случае, если малыш проглотит детальки.