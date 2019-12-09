Политика

Газета.RuГазета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Помощник президента США подтвердил возможность встречи Лаврова и Трампа

ТАССвчера в 18:30

Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым

РИА Новостивчера в 18:55

Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Интерфаксвчера в 19:34

В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа

Коммерсантъвчера в 19:24

Помощник президента США: Встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне возможна

Life.ruвчера в 18:51

В Белом доме заявили о работе над организацией встречи Трампа и Лаврова

РБКвчера в 19:38

В Вашингтоне подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа

Московский Комсомолецвчера в 18:37
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
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Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
REGNUM 01:12
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса

Новая газета вчера в 09:50
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Происшествия

Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Газета.Ru вчера в 15:49
Происшествия

В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
РИА Новости 01:48
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Происшествия

В Омской области нашли озеро из крови

В Калачинском районе Омской области местный житель нашел водоем, состоящий из крови животных, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 06 декабря в 09:02
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Российская газета вчера в 23:48
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Политика

Переговоры «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа

Переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.
Политика Сегодня 01:52
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Общество

В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию

В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.
News.ru 01:31
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Экономика

Россия обошла США и догоняет Европу

Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Коммерсантъ вчера в 17:57
Здоровье

Даже проглоченная игла не так опасна: Дырку в кишечнике малыша «прожигает» модная игрушка – врач

Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков в беседе с www.e1.ru напомнил об опасных магнитных шариках - игрушке красивой, но для ребёнка смертельно опасной в случае, если малыш проглотит детальки.
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