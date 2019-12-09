Политика

Газета.RuГазета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Помощник президента США подтвердил возможность встречи Лаврова и Трампа

ТАСС18:30

Белый дом работает над организацией встречи Трампа с Лавровым

РИА Новости18:55

В Белом доме заявили о работе над организацией встречи Трампа и Лаврова

РБК19:38

В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа

Коммерсантъ19:24

В Вашингтоне подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа

Московский Комсомолец18:37

Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Интерфакс19:34

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Газета.Ru18:54
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