Политика
Газета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова родила первенца
Новоиспеченные родители пока не раскрывают имя малыша. Однако, благодаря публикации Кузнецовой, стало известно, что она родила мальчика.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита
Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Происшествия
Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании
Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Экономика
Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам
Россияне назвали главные причины своих неплатежей по кредитам и различным займам.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Политика
Лукашенко покинул резиденцию Путина незаметно для журналистов
Переговоры прошли накануне в сочинской резиденции российского президента "Бочаров ручей".
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет
Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
В Биробиджане в торговом центре «Гигант» начался пожар. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по Еврейской автономной области.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Космос
К 2022 году создадут спутники для 3D-съемки земли
В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начинают разработку космических спутников.