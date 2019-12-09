Политика
Газета.RuВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
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Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Происшествия
В Благовещенске эвакуировали несколько школ
Общество
Десятки белых медведей окружили село на Чукотке
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Космос
Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса.
Технологии
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Общество
Россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, согласно которому россиянам старше 50 лет будут платить стипендию, если они планируют учиться для поиска работы.
Армия и оружие
Китайские СМИ удивились умению России конкурировать с США
Происшествия
Во Владивостоке шесть школ эвакуировали после сообщений о минированиях
Эвакуация прошла в шести школах Владивостока из-за сообщений о минированиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Политика
Зеленский договорился о выделении Украине нового кредита МВФ
Международный валютный фонд предоставит Украине трехлетний кредит на четыре миллиарда специальных прав заимствования (SDR) (около $5,5 млрд) в рамках новой программы сотрудничества – сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Происшествия
Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье
Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Культура