Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

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