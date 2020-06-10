Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.

с чего всё началось

В Санкт-Петербург этапирован лидер «тамбовской» ОПГ в связи с делом об убийстве Галины Старовойтовой сообщает ТАСС. Напомним, весной 2019 года лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, но он не признал свою вину.

Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу Старовойтовой

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 673

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K

Происшествия На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.

Происшествия Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару. 18

Общество В Симферополе ФСБ предотвратила теракт В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. 765

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google. 58

Космос Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.

Общество ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Авто Skoda представила новый Octavia Scout Компания Skoda дополнила гамму модификаций новой Октавии вседорожным исполнением Scout. 6