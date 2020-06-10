Происшествия
Санкт-Петербургские ведомостиЛидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу Старовойтовой
В Санкт-Петербург этапирован лидер «тамбовской» ОПГ в связи с делом об убийстве Галины Старовойтовой сообщает ТАСС. Напомним, весной 2019 года лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, но он не признал свою вину.
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Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.ТАСС06:46
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Лидера «тамбовской» ОПГ эпатировали в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой
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