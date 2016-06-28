Политика
RT на русскомВозможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
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Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".РИА Новостивчера в 15:34
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Новый глава европейской дипломатии назвал санкции геополитическим оружием
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