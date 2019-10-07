Политика

RT на русскомRT на русскомВозможный преемник Могерини высказался о санкциях против России

В конце сентября Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия. 28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
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