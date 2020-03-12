Экономика

Газета.RuГазета.RuВозможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

"Сегодня трудно представить, какой основной сценарий будет в этом году", - подчеркнул Кудрин. Также он заявил, что и при изменении стоимости нефти до $40 рост экономики России будет близок к нулю.
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Алексей Кудрин
Нужно исходить из новых реалий, и конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости вчера в 07:48

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