Экономика

Газета.RuГазета.RuВозможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

"Сегодня трудно представить, какой основной сценарий будет в этом году", - подчеркнул Кудрин. Также он заявил, что и при изменении стоимости нефти до $40 рост экономики России будет близок к нулю.
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Алексей Кудрин
Сегодня нам нужно исходить из новых реалий. Конечно, сейчас трудно предсказать какой основной сценарий будет в этом году. Минэнерго говорит, что цены на нефть во втором полугодии закрепятся на уровне $40-45 за баррель, а в следующие годы $45-50. Но это пока очень приблизительные оценки.
— Алексей Кудрин, российский политикАгентство Строительных Новостей 05:15

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