Экономика
Газета.RuВозможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
"Сегодня трудно представить, какой основной сценарий будет в этом году", - подчеркнул Кудрин. Также он заявил, что и при изменении стоимости нефти до $40 рост экономики России будет близок к нулю.
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Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС вчера в 10:18
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Экономика
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