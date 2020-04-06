Общество
REGNUMВозможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов. Это следует из данных портала Myshiptracking.
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Здоровье
Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса
Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
Общество
Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому
С 6 апреля Центр молекулярной диагностики (СМD) Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому.
Происшествия
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области
Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Политика
Путин пока не планирует контактов с Трампом
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом США Дональдом Трампом на фоне текущей ситуации с нефтью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ
Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
Армия и оружие
Прошли первые тренировки к параду Победы
Авиация в Алабино задействовала 75 самолетов для тренировки к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева публично оскорбила мужа
Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Подольск, Московская область, 6 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Российский блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек
По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Общество
Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях
Бизнесмен Дмитрий Босов уволил со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь» своего партнера Александра Исаева.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
В Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS
Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,84 рубля
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,45%, до 76,84 рубля. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте биржи.
Общество
Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян
Вывозные авиарейсы, которыми из-за границы возвращают оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россиян, возобновятся уже 6 апреля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу ряда медицинских изделий
Правительство РФ устанавливает ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами медицинских изделий, включая маски и перчатки, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Общество
Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Российский форвард «Сельты» и национальной команды России Федор Смолов объяснил, почему принял решение о возвращении в Россию из Испании.
Политика
Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
Происшествия