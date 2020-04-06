Общество

REGNUMREGNUMВозможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов. Это следует из данных портала Myshiptracking.
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Трубоукладчик «Северного потока — 2» подходит к Европе

ИА Красная Весна02:54

«Продуманный план». Эксперт о маршруте судна «Академик Черский»

Радио Sputnik04:10

Способное достроить «Северный поток — 2» судно приближается к Европе

Аргументы и Факты03:07

Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в Испанию

Rambler News Service03:14

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

REGNUM02:42

Способное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

Взгляд.ру02:09

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» движется в сторону Европы курсом на Испанию

ТАСС01:56
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:31, Ашберн
Здоровье

Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса

Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
НТВ 04 апреля в 11:16
Общество

Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики (СМD) Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Происшествия

Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области

Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
REGNUM 06:23
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Единоборства

Стал известен соперник Фергюсона на турнире UFC 249

Газета.Ru 03:56
Политика

Путин пока не планирует контактов с Трампом

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом США Дональдом Трампом на фоне текущей ситуации с нефтью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
ИнфоСМИ вчера в 11:42
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
РБК 05:26
Армия и оружие

Прошли первые тренировки к параду Победы

Авиация в Алабино задействовала 75 самолетов для тренировки к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
ФедералПресс 06:11
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Авто

Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева публично оскорбила мужа

Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Bimru.ru вчера в 12:10
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Подольск, Московская область, 6 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Российский блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области.
REGNUM 04:43
Общество

В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Известия вчера в 06:26
Общество

Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях

Бизнесмен Дмитрий Босов уволил со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь» своего партнера Александра Исаева.
РБК 06:05
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
МонаВиста 04:06
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 04 апреля в 10:00
Общество

В Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS

Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
REGNUM 02:21
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,84 рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,45%, до 76,84 рубля. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщается на сайте биржи.
Известия 03:48
Общество

Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян

Вывозные авиарейсы, которыми из-за границы возвращают оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россиян, возобновятся уже 6 апреля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.
РБК 05:09
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу ряда медицинских изделий

Правительство РФ устанавливает ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами медицинских изделий, включая маски и перчатки, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
РИА Новости 06:21
Общество

Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.
Piter.tv вчера в 15:25
Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Российский форвард «Сельты» и национальной команды России Федор Смолов объяснил, почему принял решение о возвращении в Россию из Испании.
Vprognoze.ru 03:38
Политика

Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 05:34
Происшествия

Суд рассмотрит протокол на москвича, задержанного на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 10:33
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