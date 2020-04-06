Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", снова сменило курс и движется в сторону испанского порта Лас-Пальмас, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Уже в Европе. Судно для «Северного потока-2» взяло курс на Испанию

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