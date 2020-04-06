Общество
Радио SputnikУже в Европе. Судно для «Северного потока-2» взяло курс на Испанию
Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", снова сменило курс и движется в сторону испанского порта Лас-Пальмас, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Армия и оружие
Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем
Глобальная цель не скрывается — к 2030 году корпус должен быть оптимизирован для потенциального конфликта с Китаем и в целом отвечать требованиям стратегии национальной безопасности США.
Общество
В России тесты на коронавирус начнут оплачивать по ОМС
В России тестирование на коронавирус начнет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
Эффективным средством защиты от коронавируса определили прополис
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Коронавирусом в Архангельской области заболели трое несовершеннолетних
Всего на утро понедельника, 6 апреля, в Архангельской области лабораторно подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из них выздоровели.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Футбол
Дмитрий Черышев: Наверное, Смолов все же неправильно поступил
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Экономика
Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату
Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета.
Общество
В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Футбол
ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.
Политика
США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии
Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Здоровье
Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании
В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за минувшие сутки.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Музыка
9-летняя участница «Голоса» устроила истерику жюри на сцене
Шоу-бизнес
Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Общество
Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений
Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Фигурное катание
Трусова рассказала о переходе в парное катание
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не сможет довериться своему партнёру при возможном переходе в парное катание.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Киберспорт
OG выбила Vitality и прошла во второй этап ESL Pro League
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»
Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Здоровье
Медики описали типичную жертву коронавируса
Китайские медики назвали самую незащищенную группу пациентов при коронавирусе.