Политика
ИзвестияВозможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания .
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Политика
Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений
Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений.
Алтайская правда вчера в 11:31
Происшествия
В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус
28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
Тульские новости 03:58
Общество
Глеб Самойлов экстренно госпитализирован
Газета.Ru 12:17
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.
РИА Новости 12:22
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика 27 апреля в 07:18
Здоровье
Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области
На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Экономика
Власти Петербурга анонсировали третий пакет мер поддержки бизнеса
Власти Петербурга рассказали о планируемом третьем пакете мер поддержки для бизнеса.
Питерские заметки 12:42
Авто
В России модели Datsun получили новую версию Black
Марка Datsun в России выпустила новую комплектацию Black, которая будет доступна как для хэтчбека mi-DO, так и седана on-DO.
Тарантас Ньюс 04:39