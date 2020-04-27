Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания .

Политика Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений. 98

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 222

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 514

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 9

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 261

Политика Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана. 11

Общество ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире. 1

Происшествия Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе» Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил. 2

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 477

Здоровье Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 78

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 912