Политика

ИзвестияИзвестияВозможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания .
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось к Балтийскому морю

Взгляд.ру12:27

Эксперт назвал ключевые препятствия для газопровода «Северный поток – 2»

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

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Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» приближается к Балтике

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Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» приближается к Балтике

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Юрий Барсуков о завершении вояжа трубоукладчика

Коммерсантъ27 апреля в 17:43

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Ведомости27 апреля в 09:14
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Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

Faktom 10:46
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Политика

Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений

Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений.
Алтайская правда вчера в 11:31
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Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
Тульские новости 03:58
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Общество

Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Газета.Ru 12:17
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Общество

В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Общество

Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
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Политика

Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками

Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
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Общество

ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.
РИА Новости 12:22
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Космос

Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

Популярная механика 27 апреля в 07:18
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Здоровье

Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области

На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Экономика

Власти Петербурга анонсировали третий пакет мер поддержки бизнеса

Власти Петербурга рассказали о планируемом третьем пакете мер поддержки для бизнеса.
Питерские заметки 12:42
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Авто

В России модели Datsun получили новую версию Black

Марка Datsun в России выпустила новую комплектацию Black, которая будет доступна как для хэтчбека mi-DO, так и седана on-DO.
Тарантас Ньюс 04:39
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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