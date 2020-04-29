Политика

ИзвестияИзвестияВозможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания .
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось к Балтийскому морю

Взгляд.ру12:27

Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики

Евразия Daily03:28

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия10:18

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» приближается к Балтике

News.ru10:00

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» приближается к Балтике

ТАСС09:32

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости10:36

Юрий Барсуков о завершении вояжа трубоукладчика

Коммерсантъ27 апреля в 17:43
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество

Путин заявил о беспрецедентной ситуации с нефтью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке нефти, отметив «драматичные колебания» цен.
Московский Комсомолец 08:50
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Общество

Попова объяснила продление ограничений по коронавирусу

Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:00
2
Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС вчера в 11:50
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
РИА Новости 08:17
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Шоу-бизнес

Сергея Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк

Актера Сергея Жигунова уличили в романе с журналисткой Викторией Ворожбит, внешне очень похожей на актрису Анастасию Заворотнюк, передает издание «Стархит».
Культуромания 08:22
11
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,7K
Энергетика

В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе

Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников.
Взгляд.ру 10:39
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
7
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов на российском телевидении.
Культуромания 14:19
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
1,8K
Общество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь стал отцом

Сусанин 08:47
46
Общество

Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина

За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
Известия 12:31
4
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
65
Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Общество

Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев

Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Футбол

Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.
Sport.ru 11:56
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
133
Общество

Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля.
РБК 13:59
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

Известия 05:38
37
Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Фигурное катание

Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии

Газета.Ru 12:41
2
Общество

В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:32
2
Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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