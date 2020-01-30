Общество
Вести.RuВозмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове
Российского политика и журналистку Ксению Собчак сняли с рейса во Внукове. Самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак рассказала, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы перекрыли небо.
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Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Занятия первой смены отменены в южно-сахалинских школах
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина рассказала о своей интимной жизни
20-летняя блогерша Диана Шурыгина, которая прославилась после того, как стала жертвой громкого изнасилования, назвала количество своих сексуальных партнеров.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Медики КДЦ проведут выездные диспансеризации по предприятиям Южно-Сахалинска
Медики консультационно-диагностического центра проведут выездные диспансеризации по предприятиям Южно-Сахалинска.
Общество
В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами
Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Футбол
«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса
Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине».
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
Хоккей
СКА прервал победную серию «Авангарда»
Политика
Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Наука