Общество

Вести.RuВести.RuВозмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Российского политика и журналистку Ксению Собчак сняли с рейса во Внукове. Самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак рассказала, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы перекрыли небо.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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