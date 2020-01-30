Российского политика и журналистку Ксению Собчак сняли с рейса во Внукове. Самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак рассказала, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы перекрыли небо.

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

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