Экономика
Агентство ТелеграфВознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
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Энергетика
«Газпром» снизил цену газа для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Политика
Супервторник определит наиболее вероятного соперника Трампа
По итогам праймериз 3 марта будет определено, за кого из кандидатов обязаны будут проголосовать 1357 делегатов съезда демократов, который состоится в июле и на котором официально будет выдвинут кандидат в президенты.
Авто
Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar
В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Наука
Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении
Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Армия и оружие
Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Общество
Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова рассказала о разделе имущества с мужем
Старшим наследникам артистки чуть больше: Ивану 6 лет, Максиму - 5. Супруги счастливы вместе, и актриса даже не может себе представить, что муж способен ей изменить.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России в Сирии
Эрдоган отметил, что у Турции «нет проблем» с Ираном и Россией в САР.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Гаджеты
AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля
Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
Общество
Власти Владивостока порекомендовали сократить рабочий день
Администрация Владивостока рекомендует руководителям городских предприятий сократить сегодня, 4 марта, рабочий день.