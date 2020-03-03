с чего всё началось

Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.

Вознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

Политика Супервторник определит наиболее вероятного соперника Трампа По итогам праймериз 3 марта будет определено, за кого из кандидатов обязаны будут проголосовать 1357 делегатов съезда демократов, который состоится в июле и на котором официально будет выдвинут кандидат в президенты.

Авто Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.

Общество Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Наука Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Армия и оружие Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова рассказала о разделе имущества с мужем Старшим наследникам артистки чуть больше: Ивану 6 лет, Максиму - 5. Супруги счастливы вместе, и актриса даже не может себе представить, что муж способен ей изменить.

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Экономика Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.