Экономика
Агентство ТелеграфВознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
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Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Политика
Зеленский использует скамью запасных для смены правительства
Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Авто
Skoda презентовала обновленную Skoda Octavia RS iV
Чешский концерн Skoda презентовал на Женевском "онлайн-автосалоне" новую Skoda Octavia RS iV.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Культура
На российском телевидении состоялась премьера шоу «Маска»
На телеканале НТВ стартовало шоу «Маска» — адаптация южнокорейского вокального проекта The King of Mask Singer, версии которого выходят более чем в 50 странах.
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Авто
Компания Aurus собрала более 700 предзаказов на автомобили
Стало известно, что российский проект «Кортеж», строящий на единой платформе автомобили для первых лиц Российской Федерации, собрал уже более 700 предварительных заказов, сто из которых были приняты за последние четыре месяца.
Политика
Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в марте
Авто
Volkswagen готовит купеобразный Tiguan X
Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз»
Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".
Армия и оружие
Кошкин: террористы ПНС боятся открытого боя и действуют исподтишка
Военный эксперт Андрей Кошкин поделился мнением с журналистами ФАН по поводу того, что террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают устраивать провокации, обстреливая мирные кварталы Триполи и позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) из захваченного аэропорта «Митига».