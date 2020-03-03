Экономика

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфВознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
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Группа «Аэрофлот» (включает «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Аврору») увеличила вознаграждение руководящему персоналу в 2019 году на 38% — с 1,5 млрд до 2,138 млрд руб. в 2019 году, следует
 из годового отчета компании по международным стандартам (МСФО).
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