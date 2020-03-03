с чего всё началось

Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.

Вознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Экономика Российские банки сократили выдачу кредитных карт В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Культура На российском телевидении состоялась премьера шоу «Маска» На телеканале НТВ стартовало шоу «Маска» — адаптация южнокорейского вокального проекта The King of Mask Singer, версии которого выходят более чем в 50 странах.

Армия и оружие Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».

Авто Компания Aurus собрала более 700 предзаказов на автомобили Стало известно, что российский проект «Кортеж», строящий на единой платформе автомобили для первых лиц Российской Федерации, собрал уже более 700 предварительных заказов, сто из которых были приняты за последние четыре месяца.

Политика Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Авто Volkswagen готовит купеобразный Tiguan X Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.

Кино Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз» Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".