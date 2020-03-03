с чего всё началось

Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.

Вознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Футбол «Валенсия» и «Аталанта» могут сыграть без зрителей из-за коронавируса Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья выступил с рекомендацией проводить крупные спортивные мероприятия в стране за закрытыми дверями в рамках меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

Политика Путин: Россия не намерена воевать с другими странами Владимир Путин заявил, что Россия не намерена воевать с другими государствами и создает уникальную ситуацию, при которой у других стран также не возникнет желания вступать в военные конфликты с нашей страной.

Гаджеты Apple выплатит владельцам старых iPhone до $500 млн Корпорация Apple выплатит владельцам старых IPhone до 500 миллионов долларов по иску о намеренном замедлении работы этих гаджетов.

Армия и оружие США показали удар «Золотой Орды» Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Экономика За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.

Здоровье На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.