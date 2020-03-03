Экономика
Агентство ТелеграфВознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
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Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Футбол
«Валенсия» и «Аталанта» могут сыграть без зрителей из-за коронавируса
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья выступил с рекомендацией проводить крупные спортивные мероприятия в стране за закрытыми дверями в рамках меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
Общество
Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Путин: Россия не намерена воевать с другими странами
Владимир Путин заявил, что Россия не намерена воевать с другими государствами и создает уникальную ситуацию, при которой у других стран также не возникнет желания вступать в военные конфликты с нашей страной.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Гаджеты
Apple выплатит владельцам старых iPhone до $500 млн
Корпорация Apple выплатит владельцам старых IPhone до 500 миллионов долларов по иску о намеренном замедлении работы этих гаджетов.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Армия и оружие
США показали удар «Золотой Орды»
Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.