Экономика
ВедомостиВознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
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с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., следует из отчетности перевозчика.Ведомости04:22
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