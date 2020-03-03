с чего всё началось

В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Общество Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов "Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Футбол «Барселона» отказалась от подписания Виллиана "Барселона" же не хочет брать игрока даже бесплатно, так как в этом году ему уже исполнится 32 года.

Происшествия Экс-главному следователю Москвы грозит новое дело за взятку $2 млн Максим Григорьев / ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, в отношении бывшего руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".

Происшествия В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.

Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.