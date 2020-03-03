Экономика
ВедомостиВознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
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с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., следует из отчетности перевозчика.Ведомости04:22
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Общество
Киберэксперт прокомментировал кражи бонусов со скидочных карт россиян
Ранее 3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Происшествия
Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест
Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Космос
Астероид Итокава неожиданно показал свои железные усы
Астероид Итокава в период своего странствования в безбрежной Вселенной постоянно подвергался атакам со стороны частиц солнечного ветра.
Общество
Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию
Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Армия и оружие
Эрдоган пожинает то, что посеял: Турция оказалась на грани катастрофы в Сирии (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)
Отправив в феврале еще 7 тысяч военнослужащих и военную технику в провинцию Идлиб, чтобы укрепить уже существующие военные опорные пункты, Турция ввязалась в непосредственную войну с режимом Башара аль-Асада.
Музыка
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в международном конкурсе "Евровидение".
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Политика
В российском МИД рассказали, когда начнутся межафганские переговоры
Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Шоу-бизнес
Меган Маркл захотела сыграть в супергеройском блокбастере
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о своем желании сыграть в супергеройском блокбастере Marvel.
Авто
Новая Skoda Octavia RS стала гибридом
В состав гибридного агрегата Skoda Octavia RS iV входит бензиновый турбодвигатель TSI объемом 1,4 литра и электромотор, которые перешли новинке от нового VW Golf GTE.
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Энергетика
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.
Шоу-бизнес