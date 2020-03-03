с чего всё началось

В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Общество Киберэксперт прокомментировал кражи бонусов со скидочных карт россиян Ранее 3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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Происшествия Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.

Космос Астероид Итокава неожиданно показал свои железные усы Астероид Итокава в период своего странствования в безбрежной Вселенной постоянно подвергался атакам со стороны частиц солнечного ветра.

Общество Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.

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