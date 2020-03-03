Экономика
ВедомостиВознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
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Политика
Котюков назначен на пост замминистра финансов
Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», призвал не бояться распространения китайского коронавируса SARS-CoV-2 по миру.
Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Джабаров оценил необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о согласии американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Политика
Муфтий Татарстана оказался против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как "государствообразующий народ".
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Экономика
РЖД введет максимальную скидку на перевозку угля в регион через КНР
ООО РЖД намерено ввести максимально возможную скидку на перевозку угля в Калининград через погранпереходы в Китайской Народной Республике.
Происшествия
Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Происшествия
Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в «Шереметьево»
Самолет Boeing 737-800 рейса Москва - Цюрих экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Футбол
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Политика
Юсин: В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу
В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Армия и оружие
«Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями
1 марта на оккупированной территории Луганской Народной Республики около села Нижнетёплое был уничтожен военный грузовик, в котором находилась группа карателей.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.