Экономика

ВедомостиВедомостиВознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., следует из отчетности
 перевозчика.
Ведомости04:22

Подробнее о событии

«Аэрофлот» увеличил премии руководству, несмотря на заявление об их отмене из-за катастрофы

ПРАЙМ07:16

Топ-менеджеры «Аэрофлота» в 2019 году получили больше денег, несмотря на катастрофу SSJ100

Телеканал 360°06:25

«Аэрофлот» в 2019 году увеличил вознаграждение топ-менеджменту почти на 40%

Коммерсантъ06:10

«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству в 2019 году почти на 40%

РБК06:08

Выплаты топ-менеджерам «Аэрофлота» увеличили на 38%

Компания06:08

«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству почти на 40%

Forbes06:05

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Ведомости04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Музыка

Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

ИА InterMedia 06:32
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания вчера в 06:14
Экономика

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка.
РБК 04:19
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
РИА Новости вчера в 15:23
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Здоровье

В Марселе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусом в городе Марсель на юге Франции.
ТАСС 07:35
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Известия 05:23
Политика

Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты

Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.
Коммерсантъ 07:43
Здоровье

В Киеве детям будут измерять температуру из-за коронавируса

Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового 19 на Украине.
РИА Новости 07:28
Авто

Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208

Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Движок 05:49
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший в Цюрих, вернулся в Шереметьево

Утром самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.
Интерфакс 03:25
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Политика

Лавров оценил возможность нового саммита в «нормандском формате»

Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
РИА Новости 07:41
Армия и оружие

Турция бросает в бой элитные силы джихадистов

Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Мир новостей 06:34
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Политика

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 06:59
Политика

Границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегалов

Греция, безусловно, нуждается в поддержке, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эхо Москвы 05:04
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Авто

Audi представила новую A3 Sportback

Audi A3 стал более крупным, комфортабельным и экологичным. Новое поколение начнется с хэтчбека A3 Sportback.
Тарантас Ньюс 06:04
Здоровье

В Чувашии медицинских масок осталось на месяц

Из чебоксарской районной больницы были выписаны находящиеся под карантином граждане КНР, а недавно прибывшие из Италии жители Чувашии сейчас находятся под наблюдением врачей.
Чебоксары 24 вчера в 09:59
Политика

Президенты России и США поздравили Болгарию с годовщиной освобождения

Российский лидер Владимир Путин, хозяин Белого дома Дональд Трамп и главы многих других государств поздравили президента Болгарии Румена Радева с отмечаемой во вторник 142-й годовщиной освобождения его страны в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
ТАСС 06:20
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное