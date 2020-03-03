с чего всё началось

В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава. В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.

Культура В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.

Экономика Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка.

Политика Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Политика Лавров оценил возможность нового саммита в «нормандском формате» Москве не нужны "саммиты ради саммитов" в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Армия и оружие Турция бросает в бой элитные силы джихадистов Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

Политика Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.

Авто Audi представила новую A3 Sportback Audi A3 стал более крупным, комфортабельным и экологичным. Новое поколение начнется с хэтчбека A3 Sportback.

Здоровье В Чувашии медицинских масок осталось на месяц Из чебоксарской районной больницы были выписаны находящиеся под карантином граждане КНР, а недавно прибывшие из Италии жители Чувашии сейчас находятся под наблюдением врачей.