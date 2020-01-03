Энергетика
Вести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
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Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии.
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Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
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Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов
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Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.