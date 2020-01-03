Энергетика

Вести.RuВести.RuВозобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти. По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 03:02

В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

РБК11:57

Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

РИА Новости10:37

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru11:05

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru 23:18
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области

Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Интерфакс 22:49
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv вчера в 10:18
Футбол

Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 11:54
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК 22:48
Спорт

WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса

9 декабря исполнительный комитет организации запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение ближайших четырех лет.
Общественное телевидение России 07:19
Хоккей

Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:33
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 22:29
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Общество

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
РИА Новости 11:38
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru 23:29
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru 15:40
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 10:17
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 22:00
Футбол

Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия 23:17
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 00:00
Здоровье

10 золотых правил, которые сводят к минимуму риск заболеть раком

Специалисты разработали так называемый Европейский кодекс по раку, представляющий собой десять антираковых правил, минимизирующих риск онкологии.
MedikForum.ru вчера в 19:28
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 12:29
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
REGNUM 11:48
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro вчера в 17:38
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Наука

Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
N+1 02 января в 07:16
Наука

В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком

Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Политическая Экспертиза 02:33
Экономика

Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов

Под конец года президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов.
Konkurent.ru 02 января в 17:05
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
ГЛАС.RU 02 января в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное